En düşük emekli maaşı için toplantı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon aylık enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.



Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.



Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06 olarak belirlendi.

TOPLANTI



6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının artırılması için bugün bir araya geliyor.



Görüşmede en düşük emekli maaşının artırılması konusu görüşülecek.



Düzenleme için yasa değişikliği gerekirken Meclis'e sunulacak kanun teklifine son şekil verilecek.

