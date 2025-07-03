En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin hükümet tarafının kanun teklifi hazırlayarak zammı Meclis'e getirmesi bekleniyor.



SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşına da bu oranda ya da buna yakınsayan bir oranda zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşına 6 aylık enflasyon rakamına göre zam yapılmıştı. Yeni yapılacak düzenlemede de aynı şekilde zam geçişi olması beklentileri yüksek.



Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.

