En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Sandığı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2025 yılına az bir zaman kala asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarına dair beklentiler de artmaya başladı. Milyonlarca emekli, yeni yılın ocak ayından itibaren ne kadar zam alacaklarını ve en düşük emekli maaşının ne zaman belirleneceğini merak ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı ocak ayında belli olacak. Zamlı maaşların netleşmesi için 6 aylık enflasyonun belli olması gerekiyor. Peki, emekli maaş zammı ne zaman yapılacak? Emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Eylül ile birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı. Buna göre temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi. İşte, 2025 emekli zammında son durum...
EMEKLİYE ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
İşçi emeklilerinin şimdiden yüzde 8,92'lik zammı kesinleşmiş oldu.
Emekliler, haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.
2025'in Ocak ayının ilk haftasında güncel emekli maaş oranları netlik kazanacak.
ENFLASYON FARKI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.
Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
Memurlar, enflasyon henüz yüzde 10'luk dilimi aşmadığı için fark almaya hak kazanamadı.
2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLABİLİR?
Piyasa tahminleri baz alındığında altı aylık enflasyonun yüzde 15 civarında gelebileceği ifade ediliyor.
İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 15 civarında olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya çıktı.
Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük aylık, 19 bin 521 liraya çıkacak.
En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.
En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.
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