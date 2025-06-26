En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olasılığı yüksek oran ve yeni maaşlar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının belirlenmesi için çalışmalar başladı.



AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaşa ilişkin olarak çalışma yapıldığını söyledi. Hiçbir zaman mağduriyet yaşatmadıklarını belirten Usta, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceklerini kaydetti.



NE KADAR ALIYORLAR?



En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti. Yılbaşında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam olan yüzde 15.75 oranında zam alan en düşük emekli maaşına yeni zam yapılması bekleniyor.



NE KADARA YÜKSELİR?



Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 5 aylık ve net olmayan bilgilere göre yüzde 15.09 oranında zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebine girecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam oranı da kesinleşecek.



Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşına SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam kadar artış yapılmıştı. Bu yıl da muhtemel olarak yine aynı şekilde zammın yapılması bekleniyor.

Aksi durumda en düşük emekli maaşının üstünde maaş alan, fazla prim ödeyen, uzun yıllar çalışanların maaşları da en düşük emekli maaşına düşmüş oluyor.



Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyelerinde gelmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 16.81 oranında zam yapılabilir. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan 16 bin 901 liraya yükselebilir.



Enflasyon oranından bağımsız olarak yüzde 20 zam yapılması halinde 17 bin 363 lira, yüzde 25 zam yapılması halinde 18 bin 86 liraya, yüzde 30 zam olması durumunda da 18 bin 810 liraya yükselmesi bekleniyor.

KANUNUN MECLİS'TEN GEÇMESİ GEREKİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi enflasyon rakamlarına göre oran belirlendikten sonra zam en düşük emekli maaşına yansımıyor. En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonuna gelip görüşmeler tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda da oylanarak Meclis'ten geçmesi ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı değişmiş oluyor.