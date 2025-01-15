En düşük emekli maaşının maliyeti belli oldu

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret desteğinin kamuya maliyeti hesaplandı.



TBMM'de bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin komisyon görüşmeleri bugün başladı. Teklif kapsamında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselecek. İşverene asgari ücret desteği ise 750 liradan 1.000 liraya çıkacak.



AK Parti tarafından hazırlanan etki analizine göre en düşük emekli maaşı ödenecek kişi sayısı 3 milyon 870 bin olacak. Bu değişikliğin yıllık yaklaşık 47,7 milyar lira maliyeti olacak.



Asgari ücret desteğinin kamuya maliyeti aylık 5,26 milyar lira, yıllık 63,13 milyar lira öngörülüyor.



Görüşmelerin bugün komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından Genel Kurul aşamasına geçilmesi bekleniyor.