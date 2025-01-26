En düşük emekli maaşının resmileşmesi bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu hafta gündem maddelerinden biri en düşük emekli maaşı olacak.



En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da ele alınacak.



Teklifle birlikte en düşük emekli maaşı maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Ayrıca asgari ücrette 750 lira olan işveren desteği 1000 liraya çıkarılacak.



Düzenlemenin resmileşme için Genel Kurul'da kabul edilmesi ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.



En düşük emekli maaşı uygulamasından 3 milyon 870 bin kişi etkilenecek.



ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?



En düşük aylığı düzenlemesi, Ocak 2025 ödeme döneminden itibaren geçerli olacak.



Zamlı maaşlar şubat ayında hesaplara geçecek.



Ocak ayında oluşan 1.969 liralık farklar da şubatta yatırılacak, emeklilerin herhangi bir hak kaybı olmayacak.

