En düşük emekli aylığında 'kök maaş' ayrıntısı: Temmuzda zam hesabı nasıl olacak?

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi.



Zamla ilgili Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde yasal düzenleme yapılacak. Yasal düzenleme sonrası zamlı maaşların önümüzdeki ay ödenmesi bekleniyor.



Düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı yükseltilecek ancak emeklilerin kök maaşı değişmeyecek.

Örneğin, kök maaşı 4 bin 500 lira olan bir emekliye, 7 bin 500 liralık ödeme aradaki farkın Hazine tarafından karşılanmasıyla gerçekleştirilecek.

