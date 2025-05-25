En popüler 10 yaz destinasyonu belli oldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte turizm hareketliliği başladı. ABD'li gezginler dünyanın en popüler tatil yerlerini belirledi.



Yaz destinasyonları için yayımlanan rapor, ABD'li gezginlerin hem büyük şehirler hem de rahat plaj tatilleri için yurt dışına baktıklarını ve gezginlerin yüzde 51'inin seyahat etmek için birincil nedenlerinin rahatlamak ve yenilenmek olduğunu belirttiğini ortaya koydu.



Küresel Marka, İçgörü ve İletişim Kıdemli Direktörü Hilary Fischer-Groban CNBC Make It'e verdiği demeçte, "Bu, insanların alabilecekleri kültürü biraz daha keşfetmek ve alışılmışın biraz daha dışına çıkmak istedikleri süregelen bir trendin parçası. Bu yerlerin birçoğu, gidip klasik aktivitelerden bazılarını yapabileceğiniz ama aynı zamanda diğerleri için harika atlama noktaları oluşturan yerler. Bu gerçekten de gezginlerin şu anda yapmak istediklerinin çeşitliliğine işaret ediyor." dedi.

ARAMALAR BAZ ALINDI



Şehirleri sıralamak için Tripadvisor, 26 Mart - 8 Nisan 2025 tarihleri arasında altı ülkede 2.800'den fazla tüketiciyle yapılan çevrimiçi bir anketten elde edilen verileri kullandı: Avustralya, Japonya, Fransa, Singapur, Birleşik Krallık ve ABD. Ayrıca 1 Haziran - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında seyahat etmek isteyen gezginlerin 1 Şubat - 10 Nisan 2025 tarihleri arasında Tripadvisor'da yaptıkları aramalar da kullanıldı.



ABD'li gezginler için trend olan ilk 10 destinasyondan dördü Karayipler'de bulunuyor.



İşte 10 destinasyon:



1- Cancún, Meksika

2- Paris, Fransa

3- Londra, Birleşik Krallık

4- Roma, İtalya

5- Cabo San Lucas, Meksika

6- Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti

7- Barselona, İspanya

8- Oranjestad, Aruba

9- Venedik, İtalya

10- Cap Cana, Dominik Cumhuriyeti



