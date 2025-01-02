En zengin 500 kişinin serveti 10 trilyon doları aştı

ABD teknoloji devleri, 2024 rekor üzerine rekor kırdı. Şirket sahipleri de servetine servet kattı



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması, Trump'ın seçilmesi ve yapay zeka, teknoloji hisselerini pozitif etkiledi.



Muhteşem 7'li olarak ifade edilen ABD'li büyük teknoloji devlerinin hisse değeri 2024'te rekor üstüne rekor kırdı.



ABD teknoloji endeksi Nasdaq'taki yüzde 30'luk yükselişin yarısı da yine teknoloji şirketlerinden geldi.



2023'te olduğu gibi yatırımcısına en fazla kazandıran şirket Nvidia oldu. Şirket hissesi, 2024 yılında yüzde 171 yükseldi.

Onu yüzde 65 yükselişle Meta, yüzde 62 ile Tesla, yüzde 44 ile Amazon ve yüzde 35 ile Alphabet takip etti.



Şirketlerin yükselen değerleri, sahiplerinin servetini de artırdı.



Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti 10 trilyon doları aşarken; teknoloji milyarderleri toplam 903 milyar dolarlık kazançla başı çekti.



En zengin 500 kişinin servetindeki 1,5 trilyon dolarlık artışın yüzde 43'ü teknoloji şirketi sahibi kişilerden kaynaklandı.



Listenin ilk sırasında serveti 442 milyar dolara çıkan Elon Musk yer aldı. İkinci sırada ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos var.

