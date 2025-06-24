En zengin isim mirasını 5 çocuğuna bıraktı

Tayland'ın en zengin adamı Charoen Sirivadhanabhakdi, Thai Beverage Pcl'nin yaklaşık yüzde 66'sını kontrol eden holding şirketlerindeki hisseleri beş çocuğuna dağıttı, ancak içecek devinin tam kontrolünü devretmekten kaçındı.



Pazartesi günü geç saatlerde Singapur borsasına yapılan başvurulara göre, seksen yaşındaki milyarderin çocukları, babalarına şirketin "iş ve varlıklarını yönetme ve bunlarla ilgili tüm kararları alma yetkisi" veren bir hissedarlar anlaşmasını yürürlüğe koydu.



Bu hamle, Charoen'in genişleyen iş imparatorluğunu nihai olarak kimin devralacağına dair kilit bir sorunun, bir halefiyet planı hız kazanırken cevapsız kalması anlamına geliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre iş adamının tahmini değeri 10.9 milyar dolar. Bu imparatorluğun temel taşlarından biri, İskoçya'da içki fabrikaları da işleten Chang birasının üreticisi Thai Beverage.



Hisse devri, aile reisi ve merhum eşi Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi'nin halefiyetin yaklaşması nedeniyle ellerinde tuttukları hisselerde uzun vadeli bir değişimin parçası.



Büyük oğlu Thapana Sirivadhanabhakdi, ThaiBev'in şu anki İcra Kurulu Başkanı. Yeniden yapılandırma, ailenin şirketteki kontrol hissesini Singapur'da listelenen emlak geliştiricisi Frasers Property Ltd'nin CEO'su olan erkek kardeşi Panote Sirivadhanabhakdi ve üç kız kardeşi Atinant Bijananda, Wallapa Traisorat ve Thapanee Techajareonvikul ile paylaşacağı anlamına geliyor.



Thapanee, aralarında market perakendecisi Big C'nin de bulunduğu bir holding olan Berli Jucker Pcl'nin CEO'su, Wallapa ise Tayland odaklı bir konaklama şirketi olan Asset World Corp'un başında.