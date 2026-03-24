Endişeler arttı, buğday fiyatları yükseldi

Mart ayı sonlarında, çiftçilerin gübre tedarikine ilişkin artan endişeler nedeniyle ekim alanlarını azaltmasıyla buğday vadeli işlemleri yüzde 1'in üzerinde artış göstererek yaklaşık 5,94 dolar/bushel seviyesine yükseldi. (1 Bushel 27,22 kilograma denk geliyor.)

Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri olan Avustralya'da, Orta Doğu'daki uzun süren savaş nedeniyle temel ürün besin maddelerinin bulunabilirliği ve maliyeti giderek belirsizleştiği için üreticiler ekim alanlarını azaltıyor.

Durum, küresel gübre ihracatı için kritik bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların durmasıyla daha da kötüleşti; bu da fiyatları yükseltti ve dünya çapındaki çiftçilerin erişimini sınırladı.

Birçok üretici şimdi, artan girdi maliyetleriyle başa çıkarken, tarihsel olarak düşük buğday fiyatları ve bol küresel stoklarla mücadele etme gibi ikili bir zorlukla karşı karşıya. Bu baskılar mevcut jeopolitik krizden önce de vardı ancak şimdi krizle birlikte daha da yoğunlaştı.