Endişeler gümüşü stabil tuttu

Gümüş fiyatları ons başına 38,5 doların üzerinde tutunarak, Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen endişelerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla bir aylık zirveye yakın seyretti.



ABD Başkanı Donald Trump, bu haftanın başlarında, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Başkanı Lisa Cook'u görevden alacağını açıklamış, ancak Cook'un avukatı, görevden alınmasını engellemek için yasal işlem başlatacağını doğrulamıştı.



Analistler, Trump'ın merkez bankası üzerindeki nüfuzunun artmasıyla birlikte, Cook'un olası görevden alınmasının daha erken faiz indirimi olasılığını artırabileceğini öne sürdü.



Endüstriyel tarafta, gümüş talebi Çin'den gelen güçlü fotovoltaik sektörü verileriyle desteklendi. Son rakamlar, Çin'in güneş pili ihracatının yılın ilk yarısında, büyük ölçüde Hindistan'dan gelen güçlü talep sayesinde yüzde 70'in üzerinde arttığını gösterdi. Bu artış, Çin'in Mayıs ayında 93 gigawatt'ın üzerinde güneş enerjisi kapasitesi kurmasının ardından geldi. Bu, yeni panellerin şebekeye bağlanmasını zorlaştıracak politika değişiklikleri öncesinde, rekor seviye ve yıllık yüzde 300'lük bir artış anlamına geliyor.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 38.66 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38.43 dolar, en yüksek de 38.70 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 38.47 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 51.03 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50.73 lira, en yüksek de 51.08 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50.78 liradan alıcı buluyor.

