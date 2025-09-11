Endonezya bankalara para enjekte edecek

Endonezya'nın yeni Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, yaptığı açıklamada, hükümetin bankacılık sistemindeki likiditeyi artırmak amacıyla altı bankaya 200 trilyon IDR (yaklaşık 12,15 milyar ABD doları) tutarında devlet fonu aktaracağını söyledi.



Purbaya'nın açıklamalarına ve Reuters'ın haberine göre, transferin Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor. İlgili bankaların isimlerini vermese de, devlet bankalarının bunlar arasında olacağını belirtti.



Pazartesi günü Maliye Bakanı olarak atanan Purbaya, bir gün önce parlamento duruşmasında, yavaş devlet harcamalarının devletin Endonezya Bankası'ndaki (BI) nakit bakiyesini 430 trilyon IDR'ye çıkardığını söylemişti.



Bunun 200 trilyon IDR'sinin şimdi kredi vermeyi teşvik etmek amacıyla bankacılık sistemine yeniden tahsis edileceğini söyleyen Purbaya, merkez bankasını likiditeyi "çok sıkı" tutmakla eleştirdi.