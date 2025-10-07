Endonezya'nın döviz rezervleri eriyor

Endonezya'nın döviz rezervleri, Ağustos ayındaki 150,7 milyar ABD dolarından Eylül 2025'te 148,7 milyar ABD dolarına geriledi. Bu, hükümetin dış borç ödemeleri ve merkez bankasının Rupi döviz kuru istikrar politikasının etkisiyle Temmuz 2024'ten bu yana en düşük rezerv seviyesi oldu.



Bu durum, küresel finans piyasalarındaki sürekli yüksek belirsizlik ortamında, hükümetin dış borç ödemeleriyle birleştirildiğinde 6 aylık ithalatı karşılamaya yetiyor. Bu da yaklaşık üç aylık ithalat olan uluslararası yeterlilik ölçütünün oldukça üzerinde. Merkez bankası, düşüşe rağmen, bu döviz rezervlerinin güçlü kaldığını, dış sektörün dayanıklılığını desteklediğini ve makroekonomik ve finansal sistem istikrarını koruduğunu değerlendirdi.