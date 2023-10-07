Enerji Bakanı Bayraktar: Doğalgazda arz güvenliğinde sıkıntı öngörmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemde kış şartlarının sert geçme olasılığına karşın gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.



Doğalgaz tedariğiyle ilglii konuşan Bayraktar, "Doğalgazda, kışın biraz daha hassasiyet duyduğumuz bu alanda özellikle depolarımızı dolu bir şekilde kışa hazırlıyoruz. Onun dışında Türkiye’ye ilave gaz kaynaklarının gelmesi noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kış için arz güvenliği ile alakalı herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Bir sürpriz beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.



A Haber'e konuşan Bayraktar, Türkiye'nin 1986'dan beri Rusya'dan gaz tedariki yaptığını ve sıkıntılı zamanlarda dahi bu gaz akışında hiçbir problem yaşamadığını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti:



"Ümit ediyorum diğer tedarikçilerimizle de hem Azerbaycan hem İran da yükümlülükleri kapsamında, gerek sıvılaştırılmış LNG tedarikçilerimizle de bir sıkıntı yaşamayız. Ama ciddi bir altyapı yatırımı yaptık. O altyapı sayesinde hem depolama kabiliyetimiz hem de LNG alma kabiliyetimiz, gazlaştırma kabiliyetimizin artmasıyla bir sıkıntı yaşamayacağımızı öngörüyorum. Elbette dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz."

"AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ 2024'TE"



Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bir Rus yatırımı olduğu ama bu yatırımın Türkiye'deki herhangi bir yabancı yatırımdan hiçbir farkının olmadığını belirterek, "Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi mevzuatına, hukuk kurallarına göre çalışan bir şirket, bir Türk şirketidir." dedi.



Bakan Bayraktar, önümüzdeki yıl ilk reaktörün elektrik üretmesini hedeflediklerini söyledi.

