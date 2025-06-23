Enerji piyasaları diken üstünde

ING'nin emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, ABD'nin hafta sonu İran'ın nükleer tesislerini hedef almasının ardından enerji piyasaları için arz risklerinin önemli ölçüde arttığını yazıyor.



Patterson, “Şimdi asıl soru İran'ın nasıl karşılık vereceği” dedi.



Petrol piyasası için en büyük riskin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye akışını aksatmaya çalışması olduğunu belirten Patterson, deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin dörtte birinin bu boğazdan geçtiğine dikkat çekiyor.



Ön ay vadeli WTI ham petrolü %1,9 artışla 75,26 dolar/varil; ön ay vadeli Brent ham petrolü ise %1,84 artışla 78,43$/varil seviyesinde.