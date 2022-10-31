Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Bayburt'un Demirözü ilçesine doğalgaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Esentepe Mahallesi sınırları içindeki 1696 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.



"154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında gösterilen taşınmazların da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.



Ayrıca, Manisa'nın Soma ilçesinde kurulacak Soma Kolin TES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması işlemleri gerçekleştirilecek.

