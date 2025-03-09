Enerjide kapasite mekanizması desteği 3 katına çıktı

Türkiye'de elektrik arz güvenliğini sağlamak ve üretim santrallerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla uygulanan kapasite mekanizması kapsamında ayrılan ödenekler, 2024'te bir önceki yıla kıyasla 3 katına çıkarken desteklerden en çok payı doğalgaz santralleri aldı.



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, yıl boyunca yapılan toplam ödemenin 8,09 milyar liralık kısmı doğalgaz santrallerine ayrılırken yerli kömür santrallerine 4,53 milyar lira, ithal ve yerli doğal gaz santrallerine 218 milyon lira, ithal ve yerli kömür santrallerine ise 157 milyon lira tahsis edildi.



Geçen yıl doğalgaz santrallerine yönelik en yüksek destek ödemesi 1,21 milyar lira ile aralıkta gerçekleşirken yerli kömür santrallerine yönelik en büyük ödeme 653 milyon lira ile ağustosta yapıldı.



Ülke genelinde 2023'te yaklaşık 4 milyar lira ödeme yapılırken bu tutar geçen yıl yüzde 225 artarak yaklaşık 13 milyar liraya ulaştı.



Böylece, söz konusu dönemde kapasite mekanizması destekleri 3 katına çıktı.