Enerjide siber güvenlik düzenlemesi

Elektrik iletim, doğalgaz depolama, doğalgaz ve ham petrol iletim lisanslarına yönelik kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğini iyileştirme ve bu kontrol sistemlerinin siber dayanıklılığına, yeterliliğine ve olgunluğuna ilişkin esaslar belirlendi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğine, doğalgaz depolama sektörü, doğalgaz ve ham petrol iletim sektörü ve elektrik iletim sektörünü kapsayacak şekilde siber güvenlik yetkinlik modeli teknik kontrol maddeleri eklendi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) edinilen bilgiye göre, elektrik iletim, doğalgaz depolama, doğalgaz ve ham petrol iletim lisansları için yönetmelikte yapılan düzenlemeyle enerji sektöründe tüm lisans türleri için çalışmalar tamamlandı.



Enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğini sürekli olarak gelişen ihtiyaç ve tehditlere göre iyileştirmeye, asgari kabul edilebilir güvenlik seviyesini tanımlamaya ve bu kontrol sistemlerinin siber dayanıklılığına, yeterliliğine ve olgunluğuna ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere elektrik ve doğalgaz dağıtım lisanları 28 Ocak 2024'te, elektrik üretim ve rafineri lisansı için yönetmelik ise 6 Haziran 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

