Enerjide uygulanacak para cezaları artıyor

Enerji piyasaları ve perakende ticarette uygulanan idari para cezaları 2025 yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artırıldı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2025 yılı için yüzde 43,93 artışa gidildi.



Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.