Japonya 'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi bugün yaklaşık yüzde 2,66'ya yükselerek üç haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Bu yükseliş, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) önümüzdeki ay faiz oranlarını artıracağına dair beklentilerin güçlenmesiyle gerçekleşti.

BOJ Yönetim Kurulu üyesi Naoki Tamura, temel tüketici fiyat enflasyonunun henüz yüzde 2 hedefi civarında sağlam bir şekilde yerleşmediğini belirterek, merkez bankasının politika faizini yakında nötr seviyelere doğru çekmesi gerektiğini söyledi.

Tamura, nötr faiz oranı tahminini yaklaşık yüzde 2 olarak koruyarak, mevcut yüzde 1,25 seviyesinden üç ek faiz artırımı için alan olduğunu öne sürdü. Bu hafta başında açıklanan veriler, Japonya'da hizmet enflasyonunun Ekim ayında yüzde 4,2'ye yükselerek Mart 1990'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Bu arada, yatırımcılar yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği ve yeni ABD gümrük vergilerinin potansiyel etkisiyle ilgili endişeler arasında güvenli liman varlıklarına yönelirken, Japon tahvilleri son seanslarda yükseliş gösterdi.