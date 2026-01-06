Enflasyon açıklaması sonrası Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor
06.01.2026 10:06
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Borsa İstanbul güne yeni bir rekorla başlangıç yaptı. BİST güne yüzde 0,34 oranında primle 11 bin 741 puandan başladı.
Borsa İstanbul dün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yakaladığı ivmeyle piyasayı yüksek bir rekorla kapatmıştı. Yeni güne rekor tazeleyerek başladı.
Borsa İstanbul güne yüzde 0,34 oranında yükselişle 11 bin 741 puandan başladı.
Aracı kurum dağılımında açılışta alıcılar arasında Tera Menkul, QNB Yatırım ve Yapı Kredi yer alırken, satıcılar arasında Bulls Yatırım, Yatırım Finansman ve İnfo Yatırım yer alıyor.