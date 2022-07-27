Enflasyon ambalajları değiştirdi

Yüksek enflasyon dünyada ambalaj ve paketleme alışkanlıklarını değiştiriyor.



ABD'de marketler dahil olmak üzere Fortune 100 markalarının yüzde 90'ından fazlası için pazarlama hizmetleri sağlayan RRD Packaging Solutions'a göre, 5 şirketten dördü ambalajlarında bir şekilde değişiklik yaptığını söylüyor.



Araştırmaya göre, firmalar paketlemede ince ayara gidiyor. Örneğin, ambalaj kutularının üstündeki kanatlar kısalıyor ya da kutunun kendisi inceliyor.



Ürünleri tutmak için plastik yerine hem daha ucuz hem de daha çevre dostu olan kağıt kılıf kullanılıyor.

SADECE KAHVERENGİ VE GRİ



Markalar ambalajlarda daha fazla renk seçeneği yerine sadece kahverengi ya da gri gibi renkler kullanıyor.



Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesinden yapılmış gri veya kahverengi kağıdı tercih etmek yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha az maliyet sağlayabiliyor.



FİYAT ARTIRMA YERİNE GRAMAJ DÜŞÜRME



Firmanın araştırması ürünün fiyatını artırmak yerine gramajını düşürme yolunun da daha fazla tercih edildiğini gösteriyor



Her dört tüketiciden üçü market raflarında daha ince tuvalet kağıdı, bir torbada daha az cips veya plastik bir şişede daha az bulaşık sabunu gibi "küçültülmüş" ürünlerle karşılaştıklarını ifade ediyor.

