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Enflasyon ambalajları değiştirdi

Firmalar, enflasyona ve tedarik zinciri aksaklıklarına karşı, maliyetleri düşürmenin bir yolu olarak ürün ambalajlarını küçültüyor. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya olan ABD'de yapılan bir araştırma, ambalaj ve kutuların inceldiğini, renk seçeneğinin azaltıldığını ortaya koydu.

Haberler - NTV Haber 27.07.2022 - 15:20 | Son Güncelleme : 27.07.2022 - 15:21

Enflasyon ambalajları değiştirdi

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Yüksek enflasyon dünyada ambalaj ve paketleme alışkanlıklarını değiştiriyor.

ABD'de marketler dahil olmak üzere Fortune 100 markalarının yüzde 90'ından fazlası için pazarlama hizmetleri sağlayan RRD Packaging Solutions'a göre, 5 şirketten dördü ambalajlarında bir şekilde değişiklik yaptığını söylüyor.

Araştırmaya göre, firmalar paketlemede ince ayara gidiyor. Örneğin, ambalaj kutularının üstündeki kanatlar kısalıyor ya da kutunun kendisi inceliyor.

Ürünleri tutmak için plastik yerine hem daha ucuz hem de daha çevre dostu olan kağıt kılıf kullanılıyor.

SADECE KAHVERENGİ VE GRİ

Markalar ambalajlarda daha fazla renk seçeneği yerine sadece kahverengi ya da gri gibi renkler kullanıyor.

Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesinden yapılmış gri veya kahverengi kağıdı tercih etmek yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha az maliyet sağlayabiliyor.

FİYAT ARTIRMA YERİNE GRAMAJ DÜŞÜRME

Firmanın araştırması ürünün fiyatını artırmak yerine gramajını düşürme yolunun da daha fazla tercih edildiğini gösteriyor

Her dört tüketiciden üçü market raflarında daha ince tuvalet kağıdı, bir torbada daha az cips veya plastik bir şişede daha az bulaşık sabunu gibi "küçültülmüş" ürünlerle karşılaştıklarını ifade ediyor.

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