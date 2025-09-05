Enflasyon beklentileri aştı: Bankalar faiz indirim tahminlerini aşağı çekti

Türkiye’de ağustos ayı enflasyonu, piyasa beklentilerini aşarak yüzde 2,04 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin yüzde 1,79 olduğu veri sonrası gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Yabancı bankaların neredeyse tamamı, eylül ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerini 300 baz puandan 200 baz puana revize etti.

Ekonomist Ekin Çınar, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“300 yerine 200 baz puan ihtimali arttı. Ama pas geçmesini beklemeyiz. PPK anketleri henüz gelmedi, biz de görüşümüzü 200 olarak verebiliriz.”

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, okula dönüş etkisiyle eylül enflasyonunun yüzde 2,1 olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Banka, bu ayki faiz indirim beklentisini 300 baz puandan 200 baz puana indirirken yıl sonu politika faizi öngörüsünü yüzde 37 olarak güncelledi.

Morgan Stanley de faiz indirimi tahminini 200 baz puana çekti.

Barclays ise 11 Eylül’deki toplantıda 250 baz puan indirim öngördüğünü duyurdu.

ING Bank raporunda ise yıllık enflasyonda süren gerilemeye dikkat çekilerek, “Kontrollü faiz indirimleri devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomist Ekin Çınar, enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesine rağmen indirimin büyüme ve siyasi nedenlerle sürdüğünü belirtti:

“Yıldan yıla çok güçlü, hatta korkutucu derecede güçlü bir büyüme var. Enflasyonla mücadele eden ekonominin bu kadar büyümemesi gerekirdi. Daha düşük faiz indirimine katılıyorum ama bunu enflasyon değil, büyüme ve siyasi kaynaklı değerlendiriyorum.”