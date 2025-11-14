Enflasyon beklentileri yükseldi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26

iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2025 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,56 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 52,71 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 24,75 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 62,50’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,19’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlemleniyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 olmuştu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşmişti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde

yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu

anket döneminde de yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.