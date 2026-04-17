Enflasyon beklentileri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE ) yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,9685'ten 51,2285'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 52,6965'ten 53,6195'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 31,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara, gelecek yıl için de 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara çıktı.

CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5'E GERİLEDİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e, gelecek yıl için de yüzde 4,3'ten 4,1'e indi.

Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56'ya yükseldi.