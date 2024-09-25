Enflasyon beklentilerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonucunu yayımladı.



Buna göre hanehalkının 12 aylık enflasyon beklentisi eylül ayında 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.



Reel sektörün 12 aylık enflasyon beklentisi 2,7 puan geriledi yüzde 51,1 seviyesine indi.



Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi ise 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine düştü.



Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,0 seviyesinde gerçekleşti.

