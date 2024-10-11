Enflasyon beklentisi yükseldi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'e yükseldi. Dolar/TL ve büyüme beklentilerinde gerileme yaşandı.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 27,49'dan 27,44'e indi.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 18,38'den yüzde 18,08'e geriledi.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,1599'dan 36,6347'ye gerildi.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 42,43 TL'den 42,73 TL'ye çıktı.
Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,2'den 3,1'e geriledi.
olitika faizinde ay sonu beklentisi yüzde 50'de sabit kaldı.
Cari ay sonu gecelik faiz beklentisi yüzde 50,83'ten yüzde 50'ye düştü.
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