Enflasyon dünya servetini eritti

Küresel servet 14 yıl sonra ilk kez azaldı.



Dünyada enflasyon yükseldi, Merkez Bankaları faiz artırdı, büyüme rakamları düştü.



Bu gelişmeler halkın birikimlerine de yansıdı.



İsviçreli UBS ve Credit Suisse tarafından hazırlanan rapora göre, küresel servet 11,3 trilyon dolar azaldı.



Servet toplamı 454,4 trilyon dolara düşerken 2008 finansal krizinden bu yana ilk düşüş kaydedilmiş oldu.



Kişi başı varlık oranı 2021 yılında 88 bin dolara yakındı. 2022 yılında 3 bin 200 dolar geriledi, 84 bin 710 dolara indi.



Bu gerilemenin en büyük nedeni Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması oldu.



En fazla servet kaybı Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaşandı. Birikimlerdeki kayp 10,9 trilyon dolar civarında oldu.



Servetin arttığı tek bölge ise 2,4 trilyon dolar ile Latin Amerika.



Ülke bazında en büyük servet kayıpları Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Kanada ve Avustralya'da görüldü.



En büyük servet artışları ise Meksika, Hindistan ve Brezilya'da kaydedildi.



Bu arada dünyadaki dolar milyonerlerinin sayısı da geriledi.



Milyoner sayısı geçen yıl 3,5 milyon azalarak 59,4 milyona indi.

