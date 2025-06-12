Bakan Şimşek NTV'de konuşuyor: "Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI HEDEFLERE UYUMLU İLERLİYOR MU?



Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Bakan Şimşek özetle şunları söyledi:

"Program genel anlamda öngördüğüm çerçevede sonuç veriyor. Programın temel hedefi enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek.



Diğer hedefimiz sürdürülebilir cari açık; orada da arzuladığımız sonucu aldık. Cari açık uzun bir süredir milli gelire oran olarak yüzde 1'in altında.



Bütçe açığı nispeten yüksek seyrediyor, ama deprem yaralarını başarılı bir şekilde sarıyoruz. Bütçe açığında da düşüş var.



2024'te 4.9 olan bütçe açığını bu sene ciddi bir şekilde aşağı çekme programı uyguluyoruz.



Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, 144 milyar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına inmiş durumda. Bunu piyasayı bozmadan başardık. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz."

"Diğer önemli konu, ülkede rezerv birikimi sağlamaktı. Rezerv gelirlerine baktığımızda, nette 90 milyar dolar artış var. Brütte de 55-60 milyar dolarlık bir artış var. Program, öngörüldüğü çerçevede sonuç veriyor; enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor, cari açık azaldı ve sürdürülebilir noktada bir takım riskleri azalttık, ekonominin direncini artırdık.



Bu program, mart-nisan başında yaşanan başlangıçta iç kaynakları, sonrasında dış kaynaklı iki büyük şoku atlatı. İki büyük şoku üst üste atlatan bir program, Türkiye'nin bünyesini güçlendirmiş anlamına gelir.

Temelde programa olan güven devan ediyor. Brüt rezerv 170 milyar doların üzerinden 140 milyar doların altına kadar indi. Rezerv önemli ölçüde geri geldi."

Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı önemli ölçüde azadı.

2023 Mayıs sonundan bugüne Türkiye'nin risk priminde 410 baz puanlık bir düşüş var. O dönemde gelişmekte olan ülkelerde 40 baz puan düşüş yaşanmış. Türkiye, gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha iyi bir performans göstermiş.

Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz.



"REZERV KAYGIMIZ YOK"

Türkiye'de 2003-2023 yıllarında uzun vadeli rezerv ortalaması 0,9 iken, Mayıs 2023'de 0,7'ye düştü. Mayıs sonunda 0,97'deyiz. Rezerv yeterliliği noktasında kaygımız yok.