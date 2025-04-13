Enflasyon düzeltmesine denetim

Enflasyon muhasebesi uygulamasında artırılan matrah, 13 buçuk milyar liraya yaklaştı.



Denetimler sonrasında artırılması beklenen matrah farkı ise yaklaşık 67 milyar lira olacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesinin doğru uygulanmasını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.



Bakan Mehmet Şimşek, bu denetimlerin amacının vergi toplamak değil, enflasyon düzeltmesinin doğru uygulanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Şimşek "Dezenflasyon sürecindeki başarıyla, bu tür bir düzeltme ihtiyacı ortadan kalkacak." dedi.



BU MÜKELLEFLER DE İNCELEMEYE ALINACAK



Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, farklı ölçeklerdeki mükellefleri hedefleyen denetim çalışmalarını sürdürüyor.



Böylece, tespit edilen matrah farkı, 80 milyar lirayı aştı.

Bu tutarın, yeni denetimler sonrasında daha da artması bekleniyor.



Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan ve istismar eden mükellefler de incelemeye de alınacak.

