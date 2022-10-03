Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? (2022 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı hesaplama)

Enflasyon farkı hesaplama işlemi, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Enflasyon farkı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve emekli vatandaşlar tarafından önem arz ediyor. Peki, enflasyon farkı nasıl hesaplanır?



ENFLASYON FARKI NEDİR?



Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre zam yapılırken Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılır.



TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; eylülde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, geçen aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 gerçekleşti.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?



a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,



b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ENFLASYON ORANI ANKETİ



AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.



Eylül ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 18,83 olarak hesaplandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan OVP tahminine göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 15,91, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 16,91 olarak hesaplandı.



Bu 3 kritik verinin ortalaması alınarak bulunan enflasyon beklentisine göre ise emekli zammı 18,62 olurken, memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 19,62 oldu.