Enflasyon hedeflerine sağlık ayarı: Katkı payı düzenlemesi nasıl etkileyecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gitti. Tebliğ ile hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları belli oldu.



Kararın ardından ekonomistler, şubat ayı enflasyon tahminlerini yüzde 3 ve altına indirmeye başladı.



Hasta katılım payı tutarı ocak ayında devlet ve üniversite hastanelerinde artırılmış, bu karar yıllık enflasyonda 0,5 puanın üzerinde yukarı etki yaratmıştı.



Ekonomistler etkinin şubat ve martta da devam ederek toplam etkinin yıllık 1,5 puana yükseleceğini hesaplamışlardı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL DEĞİŞTİ?



Katılım payının düşürülmesinin ardından toplam etkinin daha önceki tahmine kıyasla 0,4-0,8 puan daha düşük gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



Ekonomistler, şubat ayında yüzde 4'e yakın gerçekleşeceğini tahmin ettikleri aylık enflasyon tahminini de yüzde 3'ün altına indirmeye başladı.



Ödenen tutarların iadesine ilişkin bir süreç de olacağı için ocak ayında görülen etkinin aşağı revize edilebileceği belirten ekonomistler, bu revizyon hızlı olmaz ise şubatta sağlık kaleminde aylık bazda düşüş görülebileceğini söylediler.



SAĞLIK KATKI PAYINDA GERİ ADIM



Resmi Gazete'nin 23 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 liradan 20 liraya düşürüldü.

50 lira olarak belirlenen ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında hasta muayene katılım payı tutarında değişiklik yapılmadı.



Vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında ocak ortasından itibaren artırılmıştı.



Bugünkü karar ile bu artışların devlet ve üniversite hastanelerinde olan kısmının büyük bölümü geri alınmış oldu.