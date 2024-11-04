Enflasyon Merkez'in elini rahatlatmadı: İlk faiz indirimi ne zaman gelecek?

Tüketici fiyatlarındaki güçlü seyir ekim ayında da devam etti.



Aylık enflasyon verisi yüzde 2,88 ile beklentilerin üzerinde geldi. Enflasyonda giyim ve gıda fiyatlarının etkisi hissedildi.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 48,58 olarak hesaplandı. Piyasalarda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43-44 bandına yerleşti.



İki ay üst üste aylık bazda yüksek gelen enflasyon sonrasında dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası patikasına çevrildi.



Ekonomistlere göre enflasyon verisi TCMB'nin elini rahatlatacak sinyaller vermedi.

Enflasyon verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak gelişmeler olumlu." dedi.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?



Piyasalarda bu yıl için faiz indirimi umutları neredeyse tamamıyla rafa kalkmış durumda... İlk faiz indirimi için 2025 yılın ilk çeyreği konuşulmaya başlandı.



Kredi derecelendirme kuruluşu S&P de ilk faiz indirimini 2025'in ilk çeyreğinin sonlarına doğru beklediğini açıklamıştı.



Uzmanlar, faiz indirimi için asgari ücretin beklenmesi gerektiğini söyledi. Faiz indirimi ve asgari ücret artışının bir arada yapılmasının enflasyondaki yapışkanlığı artırabileceği uyarısı yapıldı.



Buna rağmen kasım enflasyonun iyi gelmesi halinde aralık ayında faiz indirimi üzerinde duranlar da bulunuyor.



Merkez Bankası, 8 Kasım'da yılın son enflasyon raporunu açıklayacak. Enflasyon raporu sunumunda para politikasına dair mesajlar yakından izlenecek.