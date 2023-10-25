Enflasyon muhasebesi 20 yıl sonra dönüyor

Enflasyon muhasebesi 20 yıl sonra tekrar geliyor.



Reuters'ın Hazine'ye dayandırarak verdiği habere göre, enflasyon muhasebesinin bilançolarda yıl sonunda devreye girmesinin planlandığı belirtildi.



Uygulamanın 3 yıl boyunca yürürlükte kalacağı düşünülüyor. Ancak 2023 yılı vergi matrahını etkilemeyecek.



Enflasyon düzeltmesi, şirketlerin mali tablolarında ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlıyor.



Yeni uygulama, şirketlerin vergi matrahını artırıcı ve azaltıcı etki yapabilecek.



Haberde, düzenlemenin şirketlerin karını artırabileceği ya da düşürebileceği dile getirildi.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, belirli bir dönemdeki paranın satın alma gücünü, farklı bir dönemde geçerli olan paranın satın alma gücüyle ifade etme işlemine denir. Bu uygulama belirli bir zaman diliminde genel fiyat seviyesindeki artışı hesaplayan ve ekonomik bir gösterge olarak kullanılan bir yöntemdir.