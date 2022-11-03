Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2022 TÜİK Ekim ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayı enflasyon verilerinin yüzde kaç olduğu sorgulanıyor. Market ürünleri ve kira fiyatlarında belirleyici olan enflasyon verileri, kira kontratlarını yenileyecek kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?



EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.



Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.



EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyor.



19 ekonomistin yer aldığı ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu.



Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.