Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Piyasaların enflasyon beklentisi neydi? (2022 TÜİK Eylül ayı enflasyon verileri)

Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden birçok kişi eylül ayı enflasyon verilerini dört gözle bekliyordu. TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon oranı belli oldu. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?



EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Buna göre; Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.



TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.



EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 3,53 artacağını öngörmüştü.

Bu ortalamaya göre eylülde yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanmıştı

AĞUSTOS AYI ENLASYON RAKAMLARI



Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.



TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.