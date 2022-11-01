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Enflasyon ne zaman açıklanacak? (2022 TÜİK ekim ayı enflasyon oranı)

Enflasyon oranı, ekonomiyi yakından takip eden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranıyla ilgili tahminler merak ediliyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? (2022 TÜİK ekim ayı enflasyon oranı)

Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan fiyat artışlarının başlıca nedenleri arasında yer alan enflasyon, kira sözleşmeleri biten işiler tarafından sorgulanıyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor.

Buna göre; Ekim ayı enflasyon verilerinin 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? (2022 TÜİK ekim ayı enflasyon oranı) - 1

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyor.

19 ekonomistin yer aldığı ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

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