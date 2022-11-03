Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 TÜİK Ekim ayı enflasyon verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon verileri merakla bekleniyor. Market ürünleri ve kira fiyatlarında belirleyici olan enflasyon verileri, kira kontratlarını yenileyecek kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor.



Buna göre; TÜİK tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım'da (Bugün) açıklanacak. Enflasyon verileri saat 10.00'da belli olacak.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyor.



19 ekonomistin yer aldığı ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu.



Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.