Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mart enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2025 Mart ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların bekleyişi başladı. Kira zamlarına etki eden enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 2025 Mart enflasyon açıklaması hakkında bilgiler...



TÜİK ENFLASYON AÇIKLAMASI NE ZAMAN?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.



Öte yandan bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle açıklama ileri bir tarihte olacak.



2025 Mart ayı enflasyon oranının, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.



ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.



TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.