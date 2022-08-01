Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? (Temmuz ayı enflasyon beklentisi)

"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu ağustos başında yeniden gündeme geldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda TÜFE yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi.



EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?



Reuters'ın 11 ekonomistle yaptığı ankete göre, enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9 artması bekleniyor.



Ankete göre yıllık bazda enflasyonun yüzde 80,5'e yükseleceği öngörülüyor.



MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTTİ



Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.



Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahah Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafiğin 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösterdiğini açıklamıştı.

Enflasyon Kasım 2021'den beri yükselişte (Grafik: TÜİK)

Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" diye konuştu.



ERODOĞAN 2023 ŞUBAT-MART'I İŞARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.



ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Temmuz ayı enflasyon verileri çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.