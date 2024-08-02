Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak

Merkez Bankası'nın (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı 8 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleşecek.



TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.



Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yıllık yüzde 75,45'te zirve yaptıktan sonra baz etkisinin de katkısıyla düşüşe geçti.



TCMB'nin önümüzdeki hafta enflasyon raporunda vereceği mesajlar piyasada yakından takip edilecek.



Merkez Bankası, mayıs ayındaki ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.



Piyasaların yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 40-42 bandında.

TCMB, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

