Enflasyon sepeti güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi.



TÜİK'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurum, her yıl fiyat derlenen yerleşim ve iş yerleri ile sepette yer alan ürünler, ağırlıkları ile ürün tanımlarını güncelliyor.



Buna göre bu yıl itibarıyla alandan veri derleme yöntemiyle elde edilecek fiyat sayısı, derlenen toplam fiyat sayısının yaklaşık yüzde 50,3'ünü oluşturacak.



TÜFE'de bu yıl 81 il ve 233 ilçe kapsamında, 29 bin 941 iş yeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 407 madde ve 951 madde çeşidi için her ay yaklaşık 609 bin 382 fiyat derlenecek.



HANGİ ÜRÜNLER SEPETTEN ÇIKARILDI?



Güncellemeye göre bu yıl sepete yeni giren maddeler implant tedavi ücreti, otomobil (elektrikli) ve güneş gözlüğü oldu. Kadın pardösüsü ve şemsiye ise sepetten çıkarıldı.



Ayrıca, sepette yer alan hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), tren ücreti (şehirler arası), uçak bileti ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, özel televizyon ve çevrim içi yayın hizmetleri, diğer kitaplar ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli tur"başlıklarının altına yeni madde çeşitleri eklendi.



GIDA VE ALKOLÜN AĞIRLIĞI ARTTI



TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları da belirlendi.



Gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24,98'den yüzde 24,96'ya, ulaştırmanın ağırlığı 17,35'ten 15,34'e gerilerken, konutun ağırlığı yüzde 14,2'den yüzde 15,21'e yükseldi.



Söz konusu ağırlıklar, alkollü içeceklerde ve tütünde yüzde 3,52, eğitimde yüzde 2,3, giyim ve ayakkabıda yüzde 7,16, ev eşyasında yüzde 7,67, sağlıkta yüzde 4,09, haberleşmede yüzde 3,62, eğlence ve kültürde yüzde 3,36, lokanta ve otellerde yüzde 8,31, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,43 olarak belirlendi.



HER YIL GÜNCELLENİYOR



Her yıl aralık ayında yapılan güncellemede, ağırlığı artan mal ve hizmetler endeks sepetine dahil edilirken, ağırlığı azalan ürünler sepetten çıkartılıyor.



Bu nedenle, TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl değişim gösteriyor. TÜFE tüketim sepeti ve ağırlıkları ise yıl içinde değişmeden sabit kalıyor.