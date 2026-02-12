Enflasyon tahmini belli oldu. TCMB Başkanı Karahan açıkladı

Dezenflasyon sürecinin mimarlarından olan Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu duyurdu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan “Kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme dezenfeksiyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak. Öte yandan geride bıraktığımız yakın dönem yine gösterdi ki, hem yurt içi hem de küresel dinamikler, enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilen etkiler ve riskler taşıyor. Bu ise veri odaklı bir yaklaşımla sürdürmekte olduğumuz ihtiyatlı para politikası duruşumuzun önemini ortaya koyuyor. Dolayısıyla sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek amacıyla önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim." dedi.

ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Karahan enflasyon tahminine ilişkin "2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğini işaret ediyor. Enflasyon hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörüyoruz. 2026 yılı tahmin aralığının güncellenmesinde belli başlı risklerin belirginleşmesi ve varsayım revizyonlarının yanı sıra TÜFE hesaplama yönteminde hizmet grubunun sepet içindeki payının artması da rol oynadı." dedi.

"SIKI PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Merkez Bankası Başkanı Karahan "Dezenflasyon sürecinde ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceğimiz temkinli sıkı para politikası duruşumuz talep kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek. Parasal aktarım mekanizmasının destekleyen makro ihtiyati politikalarda bu sürece katkı verecek. Politika faizini ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun getirdiği parasal sıkılığı sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz. Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü toplantı bazlı bir yaklaşımla enflasyon görünümünü temel alarak ve ihtiyatlı bir şekilde belirlemeyi sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda ise para politikası duruşumuzu sıkılaştırmaya hazırız. Enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TALEP ILIMLI SEYREDİYOR"

Karahan "Sanayi üretimi son çeyrekte yatay bir seyir izledi. Göstergeler dördüncü çeyrekte yurtiçi talebin bir miktar toparlanmakla birlikte halen ılımlı seviyelerde olduğuna işaret ediyor. Göstergeler dördüncü çeyrekte yurtiçi talebin bir miktar toparlanmakla birlikte halen ılımlı seviyelerde olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM OCAK AYINDA ARTTI"

Mevsimsellikten kaynaklanan enflasyona değinen Karahan "Ocak ayında aralığın üst bandına yaklaşan bir enflasyon görüyoruz, bu gelişmede gıda fiyatları kaynaklı etkilerini planda olduğunu söyleyebiliriz. Sebze fiyatları, Ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi, bu gelişmenin Şubat ayına sarkan etkileri de olacak. Ana eğilim göstergelerine baktığımızda ise Ocak ayında döneme özgü unsurlarla bir artış görüyoruz." dedi.

KİRA ENFLASYONU DETAYI

Karahan "Kira tarafında gerek mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, gerekse perakende ödeme sistemi verileri gibi kiralara yönelik öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ila 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Düzenleme değişikliğinin 2026 yılı için ima ettiği rakamlar eğitim tarafında dezenflasyon için belli bir alan olduğunu gösteriyor. Temel mallara baktığımızda ise döviz kuru kanalının etkisiyle zayıflamış bir enflasyon söz konusu. Beklentilerin enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyretmesi dezenfeksiyon süreci açısından risklerin canlı olduğunu gösteriyor. Bu görünüm de para politikasındaki sıkı duruşumuzu korumayı gerekli kılan unsurlardan biri." açıklamasında bulundu.