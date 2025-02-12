Enflasyon verileri ne zaman açıklanır? TÜİK 2025 Şubat enflasyon açıklaması

2025 Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak, yeni yılın ikinci enflasyon açıklaması, ekonomi gündemi ile yakından ilgilenenlerce ve yatırımcılarca takip edilecek. İşte, TÜİK 2025 Şubat enflasyon açıklaması hakkında bilgiler...



2025 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.



Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.



2025 OCAK TÜİK ENFLASYON AÇIKLAMASI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi.



Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 oldu.



Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83 olarak tespit edilmişti.