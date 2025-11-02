Enflasyon yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?

Yarın gözler ekim enflasyonunda olacak.



Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi.



Ekim enflasyonu ise yarın saat 10.00'da belli olacak.



BEKLENTİ NE YÖNDE?



Genel piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde geleceği yönünde.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun ekimde yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre eylül ayında yüzde 33,29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e düşmesi de beklentiler arasında.

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI



Öte yandan yarın Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak.



Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), emlak vergisi, trafik cezası, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar arttırılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergiler için yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor.



ENFLASYONLA MÜCADELE



Ekim enflasyonu Merkez Bankası'nın politikası için de pusula niteliğinde.



Merkez Bankası son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu.



7 Kasım Cuma günü yılın 4'üncü enflasyon raporu açıklanacak.



Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları ve olası tahmin değişiklikleri yakından izlenecek.

