Enflasyon yüzde 40'ın altına indi

EN HIZLI ARTIŞ EĞİTİMDE



Şubat ayında en hızlı artış yüzde 9,92 ile eğitimde gerçekleşti. Onu yüzde 4,58 ile konut, yüzde 3,17 ile gıda ve alkolsüz içecek grubu izledi.



Giyim ve ayakkabı ile sağlık grubunda ise negatif enflasyon görüldü. Giyim ve ayakkıbıda yüzde 5,06'lık gerileme yaşandı. Sağlık grubunda ise katkı payı güncellemesi ile yüzde 4,38'lik düşüş kaydedildi.



Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 94,90 ile eğitim, en az artış ise yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkıda gerçekleşti.

