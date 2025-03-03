Enflasyon yüzde 40'ın altına indi
TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamını açıkladı
Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.
Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında artacağını tahmin ediyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 40'a gerilemesi öngörülüyordu.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.
Ocakta aylık enflasyon yüzde 5,03 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye inmişti.
EN HIZLI ARTIŞ EĞİTİMDE
Şubat ayında en hızlı artış yüzde 9,92 ile eğitimde gerçekleşti. Onu yüzde 4,58 ile konut, yüzde 3,17 ile gıda ve alkolsüz içecek grubu izledi.
Giyim ve ayakkabı ile sağlık grubunda ise negatif enflasyon görüldü. Giyim ve ayakkıbıda yüzde 5,06'lık gerileme yaşandı. Sağlık grubunda ise katkı payı güncellemesi ile yüzde 4,38'lik düşüş kaydedildi.
Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 94,90 ile eğitim, en az artış ise yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkıda gerçekleşti.
ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?
Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşmişti.
Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetmişti.
GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ
Enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi için perşembe günü toplanacak.
Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirimle yüzde 42,5 seviyesine düşürülmesini bekliyor.
Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 bandına oturmuş durumda...
TCMB, ocak ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti.
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