"Enflasyonda madde sepeti" polemiği

TÜİK Haziran ayından bu yana maddeler bazında fiyat değişimi listesini yayımlamıyor.

DİSK de enflasyona esas madde fiyat listesinin açıklanması talebinin reddedilmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı.doğını duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "TÜİK'e açtığımız davayı kazandık. TÜİK, enflasyon madde sepetini açıklayacak." ifadelerini kullandı.

TÜİK'ten yapılan kamuoyu duyurusunda ise, "Kurumumuza karşı açılan bir dava söz konusu değil. Mahkeme bilgi edinme talebinin red işleminin iptaline karar verdi. TÜİK bahsi geçen davada taraf değil." denildi.