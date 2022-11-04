Engelli araç limiti ne kadar oldu? (2023 engelli araçlarına ÖTV muafiyeti)

Engelli vatandaşların otomobil alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti tutarı artıyor.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, yeniden değerlendirme oranları belli oldu ve engelli vatandaşların yılbaşından itibaren alabileceği araç limiti arttı. Peki, engelli araç limiti ne kadar oldu?

ENGELLİ ARAÇ ÜST LİMİTİ ARIYOR



Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verisi ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Yüzde 122,9 olarak belirlenen oran, engelli kişilerin ÖTV’siz satın alabileceği araç üst limitini de artıracak.

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?



Yeni orana göre, 2022 yılında 450 bin 500 TL olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetli araç limiti 1 milyon 4 bin TL’ye yükseldi.



Böylece bu kapsamda yer alan vatandaşlar, vergiler dahil söz konusu fiyatı ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomobilleri satın alabilecek.