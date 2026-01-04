Engelli ve eski hükümlülere 1 milyon 200 bin hibe desteği

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteğini arttığını ve projenin detaylarını açıkladı.

SON GÜN 16 OCAK

Işıkhan, yaptığı paylaşımda, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Başvurular, bugün itibarıyla başlıyor. Son gün 16 Ocak. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 200 BİN HİBE DESTEĞİ

Açıklamaya göre İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla, engellilerin kendi işlerini kurmasını teşvik etmek için 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına yeniden kazandırılması amacıyla da 550 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Engellilere yönelik iş yerlerinin kapasitesinin de arttırılması için 905 bin liraya kadar sermaye desteği sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak için 2025 yılının 3. döneminde 288 projeye destek olduklarını, 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettiklerini bildirdi.